Marco Rubio dice que la investidura de Fujimori aporta la «estabilidad» que Perú necesita

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Washington, 31 jul (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó a la nueva presidenta de Perú, Keiko Fujimori, durante una llamada telefónica en la que destacó que su investidura aporta «la estabilidad política» que el país necesita, informó este viernes el Departamento de Estado.

«El secretario de Estado, Marco Rubio, felicitó a la presidenta peruana Keiko Fujimori por su investidura durante su llamada telefónica del 30 de junio», señaló el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado.

Durante la conversación, Rubio reafirmó el compromiso de la Administración de Donald Trump de «estrechar los lazos» con Perú para «fortalecer la cooperación» en la lucha contra el crimen organizado, impulsar el comercio y las inversiones y mejorar la prevención de desastres.

«El secretario Rubio señaló que la toma de posesión de la presidenta Fujimori aporta la estabilidad política que tanto necesita Perú y que una gobernanza estable es esencial para lograr la seguridad y el crecimiento económico necesarios para mejorar la vida del pueblo peruano», detalló.

Keiko Fujimori, hija del controvertido exgobernante Alberto Fujimori, condenado por corrupción y violaciones de los derechos humanos, fue investida presidenta el pasado martes tras imponerse por un estrecho margen al izquierdista Roberto Sánchez, en su cuarto intento de llegar a la Presidencia.

La investidura de Fujimori, la novena presidenta de Perú en diez años, consolida el giro a la derecha de América Latina, cada vez más alineada con Washington.

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, representó a la Administración de Trump en la investidura de Fujimori. EFE

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