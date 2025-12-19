Marco Rubio espera que la actitud «inestable» de Petro no dañe los lazos EEUU-Colombia
Washington, 19 dic (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo este viernes que Washington no va a permitir que la actitud «inestable» del presidente colombiano, Gustavo Petro, cuyo mandato, recordó, concluye pronto, dañe la duradera relación establecida entre ambos países.
«No vamos a permitir que las declaraciones de un individuo inestable afecten nuestra relación. Esta es una alianza muy importante, una asociación estratégica muy importante, que hemos construido con mucho esfuerzo a lo largo de décadas, y no vamos a permitir que se desmorone por culpa de una sola persona», aseguró Rubio en su rueda de prensa de fin de año. EFE
