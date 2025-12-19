The Swiss voice in the world since 1935
Marco Rubio evita decir si buscan sacar a Maduro: «Estamos protegiendo intereses de EEUU»

Washington, 19 dic (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, evitó responder este viernes si la Administración de Donald Trump busca sacar a Nicolás Maduro del poder en Venezuela y afirmó que la estrategia es proteger «los intereses» estadounidenses.

«Tenemos a un régimen ilegítimo que coopera abiertamente con terroristas que amenazan la seguridad de Estados Unidos», dijo Rubio en una rueda de prensa de fin de año en el Departamento de Estado. EFE

