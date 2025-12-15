Marco Rubio llama a Kast para felicitarlo por su victoria en Chile y ofrecerle cooperación

1 minuto

Washington, 15 dic (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, mantuvo este lunes una llamada telefónica con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, para felicitarlo por su victoria y ofrecerle cooperación entre ambos Gobiernos.

«El secretario de Estado, Marco Rubio, conversó con el presidente electo, José Antonio Kast, para felicitarlo por su victoria electoral. El secretario Rubio enfatizó el compromiso de Estados Unidos de trabajar con Chile en prioridades compartidas, como la seguridad regional y el crecimiento económico», detalló el Departamento de Estado en un comunicado. EFE

