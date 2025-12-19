Marco Rubio niega que Estados Unidos intente «imponer» un acuerdo a Ucrania

Washington, 19 dic (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, negó este viernes que la Administración de Donald Trump esté intentando «imponer» un acuerdo a Ucrania para poner fin al conflicto con Rusia.

El jefe de la diplomacia estadounidense hizo estas declaraciones en una rueda de prensa de fin de año en el Departamento de Estado, antes de las negociaciones previstas para este sábado en Miami entre representantes estadounidenses y rusos.

«Toda esta narrativa de que estamos tratando de imponerle algo a Ucrania es ridícula», afirmó Rubio, quien agregó que no puede forzar a ninguno de los dos bandos y que son Kiev y Moscú quienes «tienen que querer llegar a un acuerdo».

Según Rubio, Estados Unidos está tratando de «determinar qué puede dar Rusia y qué quiere obtener, y qué puede dar Ucrania y qué puede obtener».

«Un acuerdo negociado requiere dos cosas: ambas partes deben obtener algo y ambas partes deben ceder algo», subrayó.

Rubio dijo además que podría unirse a las conversaciones que tendrán lugar el sábado en Miami, su ciudad natal.

Ucrania y Rusia están negociando sobre un borrador de plan de paz impulsado por Estados Unidos, que inicialmente fue rechazado por Kiev por considerarlo alineado con Moscú y que sigue en disputa, en gran medida, por las exigencias territoriales de Rusia y el rechazo ucraniano a ceder territorio ocupado.

En recientes conversaciones en Berlín, Estados Unidos prometió a Ucrania garantías de seguridad similares a las del Artículo 5 de la OTAN —alianza de la que Kiev no forma parte—, por el cual los Estados miembros se comprometen a defenderse conjuntamente en caso de agresión.

El presidente ruso, Vladímir Putin, puso este viernes condiciones para evitar nuevas guerras con Occidente y, por primera vez, se mostró dispuesto a garantizar la seguridad de los votantes en caso de que Ucrania convoque elecciones presidenciales. EFE

