Marco Rubio no confirma si busca deponer a Maduro: «Estamos protegiendo intereses de EEUU»

Washington, 19 dic (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, evitó responder este viernes si la Administración de Donald Trump busca sacar a Nicolás Maduro del poder en Venezuela y afirmó que la estrategia es proteger «los intereses» de Estados Unidos.

«Tenemos a un régimen ilegítimo que coopera abiertamente con terroristas que amenazan la seguridad de Estados Unidos», dijo Rubio en una rueda de prensa de fin de año en el Departamento de Estado. EFE

