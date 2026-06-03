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Marco Rubio pide que haya una nueva comisión electoral en Venezuela «lo antes posible»

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Washington, 3 jun (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, urgió este miércoles a establecer «lo antes posible» las condiciones para la celebración de elecciones en Venezuela, incluida la creación de una nueva comisión electoral.

«Nos gustaría verla lo antes posible, pero recuerden que han pasado cinco meses (desde la captura de Nicolás Maduro), ni cinco años, ni 50 meses. Cinco meses no es mucho tiempo para un país que ha pasado por lo que ese país ha pasado, pero claramente necesitamos una nueva comisión electoral», declaró en una audiencia ante la Cámara de Representantes. EFE

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