Marco Rubio pone como ejemplo para Venezuela la transición democrática española

Washington, 28 ene (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, puso este miércoles como ejemplo para Venezuela la transición democrática española tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975.

«Hay precedentes. Puedo mencionar varios ejemplos, como España o Paraguay, lugares donde hubo una transición de un régimen autocrático a una democracia y llevó tiempo», dijo Rubio durante una audiencia en el Senado para explicar la política de la Administración de Donald Trump hacia Venezuela.

El jefe de la diplomacia estadounidense dijo que ahora no puede dar «un plazo exacto» de cuánto tiempo tardará la transición en Venezuela, pero subrayó que «no puede durar para siempre». EFE

