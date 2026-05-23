Marco Rubio se reúne con el primer ministro Modi en Nueva Delhi y lo invita a Washington

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Nueva Delhi, 23 may (EFE).- El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, se reunió este sábado en Nueva Delhi con el primer ministro de la India, Narendra Modi, para abordar temas prioritarios como la seguridad y el mercado energético, en la que constituye su primera visita oficial al país asiático.

«Me complace recibir al Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Tratamos el progreso sostenido de la Alianza Estratégica Global Integral entre la India y EE. UU., así como sobre temas relacionados con la paz y la seguridad regionales y mundiales», publicó el mandatario asiático en su perfil de X.

Durante el encuentro, en el que también participaron el embajador estadounidense, Sergio Gor, y el ministro de Asuntos Exteriores indio, S. Jaishankar, Rubio extendió una invitación formal en nombre del presidente Donald Trump para que Modi visite la Casa Blanca en un futuro próximo, según confirmó la delegación estadounidense.

De acuerdo con lo informado por Gor a través de sus canales oficiales, la reunión sirvió para mantener una «discusión productiva» enfocada en profundizar la cooperación bilateral en materia de seguridad, comercio y minerales críticos.

«La India es un socio vital para Estados Unidos», declaró el embajador en X inmediatamente después de la cita.

La visita de Rubio coincide con una grave crisis de suministro energético en la India debido al conflicto con Irán, un escenario donde las petroleras estatales indias han encadenado tres subidas de precios en apenas una semana, encareciendo el combustible un 5 % de media para los ciudadanos.

Con el bloqueo en el estrecho de Ormuz, por donde pasa más de la mitad de las importaciones de crudo de la India, Washington busca posicionarse como un proveedor clave de hidrocarburos para el gigante comercial.

«Queremos venderles tanta energía como estén dispuestos a comprar», afirmó Rubio a los medios el viernes antes de emprender su viaje hacia Suecia y Asia.

La cita se da en paralelo a las complejas negociaciones para un Acuerdo Bilateral de Comercio (BTA) entre ambas potencias. El proceso se reanudó recientemente en Washington tras haber quedado estancado por la ofensiva arancelaria de la administración Trump.

El pacto definitivo sigue encallado debido al fuerte proteccionismo de EE. UU. en el sector agrícola y a las exigencias de reciprocidad industrial por parte de Nueva Delhi.

Como parte de su agenda oficial, Rubio mantendrá un encuentro bilateral con su homólogo indio, S. Jaishankar, antes de participar el próximo martes en la reunión de ministros de Exteriores del bloque del Quad, que congregará en la capital india a los jefes de la diplomacia de la India, Estados Unidos, Japón y Australia. EFE

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