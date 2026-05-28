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Marco Rubio se reunirá el viernes con el canciller pakistaní, mediador con Irán

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Washington, 28 may (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunirá el viernes con el ministro de Exteriores pakistaní, Ishaq Dar, mediador en las conversaciones entre Washington y Teherán.

El Departamento de Estado informó en un inicio de que el encuentro sería el jueves pero fue pospuesto al viernes.

Estados Unidos e Irán han intensificado en la última semana los contactos, a través de los mediadores paquistaníes, para cerrar un pacto que permita poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero y desbloquear el estrecho de Ormuz.

Este jueves el medio estadounidense Axios informó de que Washington y Teherán habrían alcanzado dicho acuerdo, por el que se extendería durante 60 días el alto el fuego para iniciar negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

Sin embargo, estaría pendiente todavía la aprobación final del presidente estadounidense, Donald Trump.

Desde el pasado fin de semana, la Casa Blanca ha insistido en que el acuerdo era cuestión de días, aunque Teherán ha rebajado las expectativas de que el pacto fuera inminente.

Según Axios, los términos del acuerdo fueron consensuados en gran medida el martes, pero ambas partes necesitaban la aprobación de sus líderes.

Irán habría comunicado ya que da luz verde al acuerdo, pero Trump no quiso aprobarlo de inmediato, apuntó el medio. EFE

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