Marco Rubio viajará a Israel el lunes en medio de las tensiones con Irán

Washington, 27 feb (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, viajará los próximos lunes y martes a Israel para reunirse con el Gobierno de Benjamín Netanyahu, en medio de las tensiones con Irán, anunció este viernes el Departamento de Estado.

El jefe de la diplomacia estadounidense abordará las prioridades regionales de Washington, como Irán, el Líbano y el plan de paz para Gaza impulsado por el presidente Donald Trump, detalló el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado. EFE

