Marco Rubio y la canciller colombiana se llaman para preparar la reunión de Trump y Petro

Washington, 23 ene (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y la ministra colombiana de Exteriores, Rosa Villavicencio, sostuvieron este viernes una llamada telefónica para preparar la reunión de los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro del próximo 3 de febrero en la Casa Blanca.

«Ambos funcionarios hablaron en vista de la próxima reunión bilateral presidencial en febrero, donde el presidente Trump y el presidente Petro continuarán avanzando en temas de importancia mutua entre Estados Unidos y Colombia», apuntó el Departamento de Estado en un comunicado. EFE

