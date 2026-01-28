Marco Rubio y María Corina Machado se reunirán este miércoles en Washington

Washington, 27 ene (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recibirá el miércoles en la sede del Departamento de Estado a la líder opositora venezolana María Corina Machado, dos semanas después de que ella se reuniera con el presidente Donald Trump y le obsequiara su medalla del Nobel de la Paz.

Según la agenda oficial de Rubio, el encuentro tendrá lugar a las 13:00 hora local de Washington (18:00 GMT), después de que el jefe de la diplomacia estadounidense informe al Senado sobre la política del Gobierno de Trump hacia Venezuela, una audiencia prevista para las 10:00 hora local (15:00 GMT). EFE

