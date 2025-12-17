Marcos de la Fuente, poeta en Nueva York: «No quiero que la IA me haga la vida más fácil»

3 minutos

Jan Téllez Asensio

Nueva York, 17 dic (EFE).- El artista español Marcos de la Fuente, conocido en Nueva York por su disruptiva poesía mezclada con las artes escénicas, presenta nuevo libro, ‘El poeta vs la máquina’, un poemario bilingüe en español e inglés que combina los versos con ilustraciones y videos en realidad aumentada generados por inteligencia artificial (IA).

De la Fuente (Vigo, 1976), poeta y agitador cultural español en la Gran Manzana, conversa con EFE acerca de esta nueva obra, ‘El poeta vs la máquina’ (Editorial Elvira, 2025), y sobre la dualidad entre la poesía y el arte contra la inteligencia artificial: «No quiero que la IA me haga la vida más fácil».

Esta semana, el autor gallego estrenó el poemario en el 100 Sutton Studios de Brooklyn con una actuación multimedia que incluyó versos recitados, gritados y susurrados entre luces de colores, música electrónica y visuales generativos.

Se trata de un libro expandido y co-creado con IA antes de la popularidad de ChatGPT, allá por 2021 y 2022, que escribió mientras que ingenieros españoles la desarrollaron digitalmente alimentando la IA con los poemas para poder crear un gemelo digital.

En la antología se pueden encontrar ilustraciones, estructuras visuales y códigos QR que llevan a videos en realidad aumentada generados por IA como parte del gemelo digital poético.

«Con la pandemia me empecé a dar cuenta de cómo estaba cambiando el mercado del arte, especialmente aquí, con tantos NFTs, toquens y con el metaverso. Normalmente cuando aparece algo nuevo en Nueva York, luego llega al resto del mundo», sugiere.

«El poeta debe ser pionero, porque el lenguaje es lo que construye la realidad», añade acerca de la rápida integración de la IA que él adoptó en 2021, antes de la popularización de ChatGPT.

La obra recoge diez poemas de temática tecnológica, nueve en español y uno en gallego, todos traducidos al inglés, que narran el diálogo de un poeta con una máquina.

Pese a que De la Fuente incorpora la IA en su libro como forma de innovación artística visual, el autor vigués la rechaza como opción literaria: «A mí no me interesa que la IA escriba poesía, no sabe transmitir ese poder evocador».

Los poetas, ¿futuros hackers de la IA?

«Para mí, los poetas pueden ser los futuros ‘hackers’ de la máquina, ya que la poesía puede ser la única cosa que la IA no sea capaz de procesar. Esto es la más poderoso de este arte», argumenta.

Según De la Fuente, la poesía es «la esencia de todo», de la canción y del arte.

«Esa imaginación que la IA nunca va a poder tener», asevera.

El artista se muestra crítico con la transformación que puede suponer: «Sí, sirve para facilitarnos la vida, pero yo no quiero que me haga la vida más fácil. Quiero que mi vida sea auténtica, espontánea, diferente, única. Quiero que me sucedan cosas, y la IA hace que sucedan menos cosas», apunta.

«Intento no usar la IA en mi vida personal, porque solo nos homogeneiza en un mismo raíl. Es un algoritmo, una valla, una regla, una cárcel, un redil», describe el artista.

‘El poeta vs la máquina’ es el quinto libro de Marcos de la Fuente después de publicar ‘Las partículas brillantes’ (2015), ‘La nueva sensibilidad’ (2018), ‘Poetry Fighters’ (2022) y ‘Valles Profecía’ (2025).

De la Fuente dirige desde hace seis años el ciclo cultural ‘Se buscan poetas’ en el Bowery Poetry Club de Nueva York, espacio de poesía escénica de habla hispana en la Gran Manzana. EFE

