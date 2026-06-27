Marcos Llorente: “El equipo ha sabido aguantar el ritmo de Uruguay”

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Redacción deportes, 26 jun (EFE).- Marcos Llorente, futbolista de la selección española, se mostró “contento” por pasar la fase de grupos del Mundial 2026 como primeros, tras una victoria 0-1 ante Uruguay en la que, consideró, fue clave “aguantar el ritmo” de su rival.

“Estos partidos hay que ganarlos también. Ellos se jugaban todo, éramos conscientes de ello. El equipo ha sabido aguantar su ritmo y estamos contentos de pasar como primeros de grupo”, dijo en declaraciones a TVE.

Por otro lado, aseguró que “contaban” con la agresividad de Uruguay, que acabó el partido con Canobbio expulsado, al tratarse de “un equipo muy intenso y agresivo”, pero lo consideró “parte del fútbol”. EFE

omb/laa