Marcos Llorente y Mikel Merino, novedades en el once de España

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Guadalajara (México), 26 jun (EFE).- Marcos Llorente y Mikel Merino, en lugar de Pedro Porro y Dani Olmo, son las novedades de Luis de la Fuente en el once titular de España para el encuentro ante Uruguay, correspondiente a la última jornada del Grupo H del Mundial 2026.

Llorente vuelve a salir de inicio tras hacerlo en el debut y ser suplente contra Arabia Saudí, mientras que Mikel Merino será titular por primera vez en el torneo en sustitución de Dani Olmo.

España sale de inicio con: Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Mikel Merino; Lamine Yamal, Oyarzabal y Baena. EFE

omb/laa