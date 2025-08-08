The Swiss voice in the world since 1935

Marcos Rojo rescindió su contrato con Boca Juniors

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Buenos Aires, 7 ago (EFE).- El central argentino Marcos Rojo rescindió este jueves su contrato con Boca Juniors a falta de cinco meses y quedó en libertad para negociar con otro club, probablemente del país, informaron este jueves el jugador de 35 años y el club xeneize.

Al igual que Cristian Lema y Marcelo Saracchi, el club azul y oro había incluido al defensor en una lista de prescindibles.

El ex jugador de Estudiantes de La Plata ha sido contactado para volver, informaron medios locales.

Rojo ya no hacía parte de los entrenamientos regulares de la plantilla principal que dirige Miguel Ángel Russo.

El 1 de febrero de 2021, el defensor central llegó a Boca procedente del Manchester United.

En Boca Juniors jugó 118 partidos oficiales a lo largo de cuatro temporadas y anotó 9 goles. Se convirtió en referente del vestuario hasta vestir la cinta de capitán, y se coronó campeón de la Copa Argentina en 2021, la Copa de la Liga y Liga Profesional en 2022, y la Supercopa Argentina en 2023. EFE

fca/hbr

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Jessica Davis Plüss

Alargar la vida: ¿Qué opina de la tendencia a la longevidad?

El mercado de la longevidad está en auge gracias, en parte, a los avances de la ciencia del envejecimiento. ¿Qué le parece la idea de prolongar significativamente la vida humana?

Únase al debate
32 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Melanie Eichenberger

¿Cómo celebra el Día Nacional de Suiza en el extranjero?

¿Tiene alguna tradición especial para celebrar el Día Nacional de Suiza? Nos gustaría saber dónde reside y cómo suele conmemorar el 1 de agosto.

Únase al debate
4 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR