Marcos y Sara Duterte se enfrentan a peticiones de destitución por supuesta corrupción

2 minutos

Bangkok, 2 feb (EFE).- El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., y la vicepresidenta del país, Sara Duterte, se enfrentan a sendas peticiones de destitución por su supuesta vinculación con diferentes tramas de corrupción, en medio de tensiones entre ambos.

Un grupo de políticos presentó este lunes ante la Cámara de Representantes dos nuevas solicitudes de juicio político -‘impeachment’- contra Duterte, quien superó en 2025 un proceso similar que fue anulado por el Supremo en el que, como ahora, se le acusaba de uso indebido de fondos reservados de inteligencia.

La exsenadora Leila de Lima, líder del partido liberal Mamamayang, respaldó la solicitud y argumentó que ahora las pruebas presentadas en 2025, cuando un tercio de la Cámara baja aprobó enjuiciar a la vicepresidenta, son «más sólidas y (están) más simplificadas».

«Creemos que existen suficientes motivos y delitos que justifican un juicio político», remarcó la política, voz crítica de la llamada guerra contra las drogas del expresidente y padre de la vicepresidenta Rodrigo Duterte (2016-2022), detenido desde el pasado marzo en La Haya por presuntos crímenes de lesa humanidad.

Por otro lado, este lunes el Comité de Justicia de la Cámara de Representantes declaró válida la solicitud de enjuiciamiento político presentada el mes pasado contra Marcos Jr., un primer paso en un eventual proceso de destitución contra el mandatario, en el poder desde 2022, en tándem junto a Sara Duterte.

El organismo aclaró que este fallo no implica la aprobación de ‘impeachment’, sino que permite al panel proceder a analizar el contenido de las denuncias, en un proceso que requeriría el respaldo del Congreso y del Supremo para salir adelante.

Marcos Jr., hijo del fallecido dictador homónimo, es acusado de traicionar la confianza pública en relación con un escándalo de supuesta malversación de fondos millonarios para el control de inundaciones, un caso destapado en 2025 que desató protestas y que devino en destituciones de altos funcionarios y en el procesamiento judicial de varios de ellos.

Este asunto se ha mantenido en el centro del debate político en el archipiélago, igual que la rivalidad entre el presidente y la vicepresidenta, que niegan ser culpables de corrupción.

Aunque formaron una alianza para gobernar por un mandato de seis años en 2022, esta comenzó a desintegrarse poco después y llegó a su punto álgido cuando en noviembre de 2024 Sara Duterte afirmó haber ordenado matar al presidente si ella misma era asesinada. EFE

hp/pav/alf

(foto)(vídeo)