Mareco, capitán de Paraguay, cambia el Jaén FS por el Sporting París francés

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Jaén, 14 jul (EFE).- El cierre Julio Damián Mareco, capitán de la selección de Paraguay de fútbol sala, jugará la próxima temporada en el Sporting París, uno de los clubes más destacados del fútbol sala francés y al que llega procedente del Jaén Paraíso Interior, de la Primera División española.

Mareco, de 31 años, afrontará así una nueva etapa en su carrera deportiva tras haber finalizado su vinculación con el equipo español, con el que conquistó la pasada campaña los títulos de la Copa de España y la Copa del Rey.

El fichaje por el Sporting París del cierre paraguayo, uno de los referentes del fútbol sala de su país, supone su cuarta experiencia en Europa, ya que, antes de incorporarse al Jaén Paraíso Interior, defendió los colores del Differdange 03 de Luxemburgo y del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, tras militar en el Sport Colonial y Olimpia de su país.

El club parisino incorpora a un jugador con amplia experiencia internacional para reforzar su plantilla con el objetivo de mantener su dominio en el fútbol sala francés, en el que es el más laureado con seis títulos de Liga y seis de Copa, además de aumentar su competitividad y consolidarse entre las principales referencias de las competiciones continentales. EFE

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jmd/cc/fc