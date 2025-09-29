Mariana Matija: “La ciencia ha desorientado cómo nos relacionamos con la crisis ecológica»

3 minutos

David Álvarez

Ciudad de México, 28 sep (EFE).- Concienciar sobre el cambio climático es cada vez más difícil en el mundo en el que vivimos, uno en el que la activista colombiana Mariana Matija decidió dejar de lado las cifras sobre las toneladas de dióxido de carbono que hay en la atmósfera para escribir sobre su infancia y la relación con su entorno en el libro ‘Niñapájaroglaciar’.

“Hay que leer de manera coherente. La ciencia ha sido muy desorientadora y tiene mucho que ver con cómo nos relacionamos como sociedad. Hay dos realidades, ese lugar y sensación en la que parece que no está pasando nada y obviamente todo el contexto de la crisis ecológica”, explica en entrevista con EFE.

Aunque no deja de darle importancia a las alarmantes cifras sobre las que ha informado en numerosas entrevistas o proyectos profesionales en un formato “de comunicación un poco más feo” que su último libro, ‘Niñapájaroglaciar’ es su respuesta a la necesidad de escribir sobre cómo una niña pasa de tener un club ecológico a los 7 años a ser una divulgadora.

Todo parte de una vieja foto, una que mira hacia los glaciares tropicales colombianos desde la habitación de la infancia de Matija. Ese paisaje no existe más, así como muchos otros en los que «hemos convivido» y «se han alterado irremediablemente en los últimos años».

“Las personas los hemos transformado y es un cambio muy generalizado en distintos territorios. Hay un punto muy interesante y de mucho dolor, y es observar esta sensación de distorsión en nuestros recuerdos y obtener las herramientas para poder leer de manera coherente lo que estamos experimentando”, destaca la autora.

Ese fue el ejercicio que se propuso cuando empezó a escribir sobre las diferentes aves de ciudades como Medellín, o de los perros que llenaron de felicidad su infancia y ahora no están.

«Se trata de comprender cómo nos relacionamos en este momento de crisis con la naturaleza», subrayó.

Para la activista, gran parte de la sociedad no está sabiendo “qué hacer” frente a la crisis climática, pero sobre todo no entiende “cómo acompañar el dolor y tristeza” de perder aquellos parajes en los que tuvimos contacto por primera vez con el medio ambiente.

“Estoy aferrándome a la belleza que persiste. En medio de la destrucción de todo, la vida encuentra maneras de florecer y necesito aferrarme a eso para que mi corazón siga sintiéndose bonito”, confiesa.

Entender con el pasado y presente

Recordando su pasado es como Matija se ha encontrado con un nuevo público que está cansado de las viejas narrativas sobre el cambio climático muchas veces promovidas, según detalla, por las mismas empresas que lo generan, un público que “reimagina” junto a ella el presente para comprender el futuro.

“La crisis ecológica se entiende como una conversación sobre el futuro, pero en realidad es sobre el presente y el pasado. Hay una sensación de cansancio con las fechas y acuerdos para tal año de las que no tenemos ningún control sobre lo que pasará allá. Yo sé lo que está pasando en este momento y con este momento es con el que necesito relacionarme”, argumenta.

Con este libro, Matija se despega de los números, así los cuida, como cuando traduce qué significa «el horror de una tonelada de carbono», que en realidad la mayoría no sabe lo que es. EFE

dac/abz/enb

(foto)