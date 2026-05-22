Mariela, hija de Raúl Castro: «A él nadie lo va a secuestrar»

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La Habana, 22 may (EFE). – Mariela Castro, hija del expresidente cubano Raúl Castro, aseguró este viernes que a su padre «nadie lo va a secuestrar» tras su acusación en EE.UU. y su designación como «fugitivo» de la Justicia.

«(Estamos) Preparados para el combate. A él nadie lo va a secuestrar. Eso se lo puedo asegurar. Ni a él ni a nadie», aseguró Mariela Castro en declaraciones a los medios al término de un acto de repulsa por la imputación del expresidente, una de las figuras políticas con más poder en la isla.

El Departamento de Justicia de EE.UU. acusó formalmente este miércoles a Castro por el controvertido derribo de dos avionetas de una organización opositora y la muerte de sus cuatro tripulantes por fuego cubano en 1996. EFE

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