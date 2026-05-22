Mariela, hija de Raúl Castro: «A él nadie lo va a secuestrar»

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La Habana, 22 may (EFE). – Mariela Castro, hija del expresidente cubano Raúl Castro, aseguró este viernes que a su padre «nadie lo va a secuestrar» tras su acusación en EE.UU. y su designación como «fugitivo» de la Justicia.

«(Estamos) Preparados para el combate. A él nadie lo va a secuestrar. Eso se lo puedo asegurar. Ni a él ni a nadie», aseguró Mariela Castro en declaraciones a los medios al término de un acto de repulsa por la imputación del expresidente, una de las figuras políticas con más poder en la isla.

Mariela Castro, que es parlamentaria y directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) de Cuba, aseguró que su familia estaba, “como todas las familias cubanas, esperando la orden de a dónde tenemos que ir, en cualquier circunstancia”.

Aseguró que su padre, que no acudió al acto, está «muy tranquilo», observando y sonriéndose. Y subrayó que él siempre ha dicho: «A mí nadie me lleva vivo. A mí me cogen combatiendo».

«Aquí estamos preparados para combatir al imperialismo», agregó Mariela Castro, quien destacó que Cuba es «un país pequeño, pobre, pero con experiencia de combate frente al imperialismo liderado por EE.UU.»

“Sabemos que mientras haya una revolución antiimperialista, habrá un enemigo gigantesco y despiadado», prosiguió.

Mariela Castro participó en el acto junto a gran parte de su familia, como su hermano Alejandro Castro Espín -alto cargo militar que participó hace una década en conversaciones con EE.UU.- y con el nieto del expresidente Raúl Guillermo Rodríguez Castro, quien ha actuado como enlace en los actuales contactos con Washington.

Miles de personas participaron esta mañana en el acto de repulsa por la imputación del expresidente cubano, en una demostración de cohesión por parte de La Habana frente a la creciente presión de EE.UU., que ha impuesto un bloqueo petrolero a la isla y ampliado las sanciones en su contra.

El Departamento de Justicia de EE.UU. acusó formalmente este miércoles a Raúl Castro por el controvertido derribo de dos avionetas de una organización opositora y la muerte de sus cuatro tripulantes por fuego cubano en 1996, cuando era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, calificó posteriormente a Raúl Castro como un «fugitivo» de la Justicia estadounidense y dejó entrever que podría haber planes para llevarlo ante tribunales de su país.

Su caso ha levantado especulaciones sobre si la Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, prepara la captura de Castro como hizo en enero en Venezuela con el presidente Nicolás Maduro, quien afronta un juicio por narcotráfico en Estados Unidos. EFE

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