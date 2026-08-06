Marileidy Paulino fue implacable en los 400 metros ante el frenesí de los dominicanos

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Santo Domingo, 5 ago (EFE).- La campeona olímpica Marileidy Paulino se hizo profeta en su tierra con un triunfo contundente en los 400 metros ante miles de aficionados que la auparon con frenesí en una prueba en la que era claramente favorita y en la que estableció un nuevo récord regional.

Paulino registró 48.94 segundos, exactamente una décima menos que la anterior marca que batió en los Juegos de San Salvador en 2023.

«Para mí fue una buena carrera, siempre he dicho que la lluvia es bendición. Creo que hice una excelente carrera. He corrido bajo lluvia en Mundiales y Juegos Olímpicos», dijo la atleta a EFE momentos después de su triunfo.

Manifestó sentir una emoción «increíble» hacia el pueblo dominicano que la respalda y a quien manifestó su agradecimiento.

Paulino fue vitoreada hasta más no poder por un Estadio Olímpico Félix Sánchez extasiado, que fue a verla recorrer el óvalo y envolverse en la bandera dominicana tras su resonante triunfo.

El lunes, Marileidy fue la corredora que remató la prueba del 4×400 mixto que dio a República Dominicana su segundo oro en el atletismo de los Juegos.

El también dominicano Gabriel Moronta completó el doblete en la distancia con 44.70 segundos.

Uno de los corredores en ascenso para República Dominicana, Moronta presentó este miércoles sus cartas de presentación ante su país y lo hizo con una carrera inteligente, en la que administró sus energías y dejó su pólvora rematadora para los últimos 50 metros.

Un retiro dorado

María Dimitrova se colgó su sexto oro consecutivo en Juegos Centroamericanos y del Caribe y de inmediato reiteró que su carrera de más de 30 años había llegado a su fin, apenas concluya el jueves la modalidad de kata por equipos.

«Estoy sumamente orgullosa y feliz de ganar este oro ante mi gente, en mi país. Cada Centroamericanos y del Caribe son importantes, pero nada se compara con esto. Es un honor tenerlos a todos ustedes en las gradas y sentir ese calor que nos impulsa a dar lo mejor», dijo a EFE Dimitrova momentos después de su actuación.

La atleta, que empezó su racha en Cartagena 2006, saltó sobre los brazos de su entrenador y de ahí se abrazó con su esposo, el ex doble campeón olímpico de los 400 metros vallas Félix ‘Super’ Sánchez.

El alumno de Dimitrova, Larry Aracena, quiso demostrar ante su maestra su valía y también se llevó el oro en kata masculino, tras vencer 3-2 al guatemalteco Fernando Calderón.

«Esto es increíble, todo bien, aún no me lo creo, pero trabajé duro», dijo a EFE un sonriente Aracena apenas se apartó del tatami en el pabellón de esa disciplina del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

México aprieta el acelerador

México se aseguró su segunda medalla de oro de tres disputadas este miércoles en el inicio de la natación artística de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, Sango Domingo 2026.

El elenco azteca conformado por ocho chicas dominó la especialidad Equipo mixto técnico al recibir puntuación de 66.0925 con su rutina en el cierre de la jornada. En la tanda matutina había ganado el solo técnico femenino.

En el fútbol, México confirmó su condición de favorito al clasificar de forma contundente a la final masculina tras imponerse 4-0 sobre Panamá en la primera semifinal disputada en el Estadio Moca 85.

Aunque Panamá generó las primeras ocasiones del encuentro, México respondió con contundencia y eficacia. Ángel Díaz, de cabeza al minuto 3, y Javier Arboleda, con un remate al 6, avisaron por los canaleros, pero sin poder vencer la portería defendida por Giovanny Camacho.

México elevó a 139 medallas su cosecha de oro, mientras suma 91 de plata y 83 de bronce. Los aztecas han hecho un «punta a punta». En un lejano segundo lugar se mantiene Colombia con 69 preseas doradas, 76 de plata y 62 bronces. EFE

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