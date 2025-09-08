Marine Le Pen lamenta que Macron no quiera dimitir y pide legislativas anticipadas
París, 8 sep (EFE).- Marine Le Pen, líder del ultraderechista Agrupación Nacional (RN, en francés), lamentó este lunes que el presidente francés, Emmanuel Macron, no vaya a presentar su dimisión y exigió la convocatoria de elecciones legislativas anticipadas.
«La verdadera reconstrucción sería la dimisión del presidente, pero es algo que depende de él y yo no espero de nada de él», opinó Le Pen, desde la Asamblea Nacional francesa, donde se vota hoy una moción de confianza que probablemente dictará la caída del gobierno del centrista François Bayrou.
La líder opositora advirtió de que si Macron nombra a otro primer ministro caerá antes de diciembre y defendió las legislativas anticipadas: «No se tratan de un capricho y sí de un instrumento institucional», mantuvo. EFE
atc/cat/rf
(foto) (vídeo)