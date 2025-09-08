Marine Le Pen lamenta que Macron no quiera dimitir y pide legislativas anticipadas



París, 8 sep (EFE).- Marine Le Pen, líder del ultraderechista Agrupación Nacional (RN, en francés), lamentó este lunes que el presidente francés, Emmanuel Macron, no vaya a presentar su dimisión y exigió la convocatoria de elecciones legislativas anticipadas.

«La verdadera reconstrucción sería la dimisión del presidente, pero es algo que depende de él y yo no espero nada de él», opinó Le Pen, desde la Asamblea Nacional francesa, donde se vota hoy una moción de confianza que probablemente dictará la caída del gobierno del centrista François Bayrou.

La líder opositora advirtió de que si Macron nombra a otro primer ministro caerá antes de diciembre y defendió las legislativas anticipadas: «No se trata de un capricho y sí de un instrumento institucional (…) La disolución no es una opción, es una obligación», mantuvo.

Le Pen, quien hoy conoció las fechas de su juicio en Apelación (en enero y febrero de 2026) por su condena de inhabilitación política por un caso de corrupción con fondos del Parlamento Europeo, pronosticó que Macron no tendrá la valentía de adoptar la misma decisión que el presidente Charles de Gaulle, quien dimitió en 1969 tras perder un referéndum sobre una reforma institucional.

La dirigente, no obstante, aclaró que no apoyará el proceso de destitución que la izquierda radical de La Francia Insumisa (LFI) pretende presentar en el Parlamento y que tiene remotas posibilidades de prosperar (necesita al menos dos tercios de ambas cámaras).

Le Pen, cuyo partido sería claro favorito si hubiese legislativas, dijo que «tanto la derecha como la izquierda» es culpable de la mala situación del país.

«No podéis llorar ante las cámaras lo que vosotros mismos habéis provocado antes», criticó.

La tres veces candidata presidencial auguró que la moción que dictará probablemente la caída de Bayrou «será el fin de la agonía de un gobierno fantasma». EFE

