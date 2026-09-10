Marines de EE.UU. revelan fotos de abordajes a barcos de Ecuador antes de ser bombardeados

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Quito, 10 sep (EFE).- Los marines de Estados Unidos difundieron una serie de fotografías de los abordajes practicados en los últimos días a las embarcaciones ecuatorianas de pesca en el océano Pacífico que posteriormente fueron bombardeadas y hundidas, por supuestamente colaborar con el narcotráfico.

En redes sociales, el Cuerpo Sur de Marines difundió imágenes del abordaje realizado a la embarcación María Candelaria el pasado sábado 5 de septiembre, mientras que el lunes ya hizo lo propio con el mismo proceso realizado a la embarcación de nombre Conquista 2, que tuvo lugar el miércoles 2 de septiembre.

En el segundo caso, la fotografía muestra la sorpresa de la tripulación que, reunidos en la cubierta, levantan las manos mientras que una lancha repleta de marines de EE.UU. fuertemente armados los apunta con sus fusiles y comienza a abordar la embarcación.

Las imágenes también exhiben cómo la tripulación es detenida y sacada de la embarcación para ser subida a la lancha militar estadounidense, previamente a ser bombardeada.

La vigésima cuarta Unidad de Expedicionaria de Marines también publicó fotografías de una operación del 28 de agosto, cuando interceptaron al barco Los Tres Hermanos, el primero de los ataques de los que informaron en las últimas dos semanas.

Hasta ahora el Comando Sur de EE.UU. había difundido los vídeos en blanco y negro de los bombardeos realizados desde un helicóptero, una vez que las embarcaciones habían sido vaciadas de tripulantes.

Al menos seis embarcaciones de pesca ecuatorianas han sido voladas por los aires en alta mar desde el 28 de agosto, en una ofensiva a manos de EE.UU. para apoyar la «guerra» que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, mantiene desde 2024 contra las bandas criminales.

EE.UU. justifica los ataques en una supuesta información de inteligencia que señala a estas embarcaciones de brindar apoyo logístico y reabastecimiento de combustible a las lanchas que parten de la costa ecuatoriana con grandes cantidades de cocaína hacia Norteamérica.

En concreto, el Gobierno estadounidense vincula a estas embarcaciones con Los Choneros, la banda criminal más antigua que opera en Ecuador, cuyo máximo líder, José Adolfo Macías Villamar (alias Fito) está preso en EE.UU., tras haber sido extraditado desde el país andino.

Consultado el miércoles durante su visita a Quito, el secretario de Estado de Estado Unidos, Marco Rubio, aseguró que estas operaciones no tienen intención de matar a pescadores y que buscan acabar con el narcotráfico marítimo de estas organizaciones criminales, que según el representante de la administración de Donald Trump, actúan como terroristas.

Los tripulantes, después de ser entregados a las autoridades ecuatorianas, fueron puestos en libertad por la Justicia en al menos dos de los seis casos reportados por falta de indicios; mientras que los de un tercero también salieron libres, pero bajo determinadas condiciones, tras ser procesados por presunta asociación ilícita. EFE

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