Maripán califica de oportunista y parcial filtración sobre informe de la Policía

3 minutos

Santiago de Chile, 11 feb (EFE).- El defensa internacional chileno Guillermo Maripán calificó de «infundadas y oportunistas» la denuncias de la influente Carmen Castillo, conocida como «Carmen Tuitera», y aseguró que la filtración del informe preliminar de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) es «selectiva y parcial» en la línea de «un patrón sistemático de hostigamiento» que sufre desde que la polémica estallara hace un año.

En un comunicado, la agencia que representa al futbolista del Torino subraya que «la filtración selectiva y parcial del informe preliminar de la PDI ha sido replicada por medios sin contexto completo» e insistió en que «son los Tribunales de Justicia los que determinan responsabilidades en Chile».

La polémica estalló en 2025, mientras Maripán estaba concentrado con Chile tras disputar el encuentro frente a Paraguay y en vísperas del crucial encuentro con Ecuador, cuando Castillo, le acusó de intentar compartir videos íntimos sin consentimiento. Según el informe filtrado, las investigaciones confirmarían esos hechos.

«Aclaramos que Maripán está concentrado en resolver judicialmente las acusaciones infundadas y oportunistas que mantienen un patrón sistemático de hostigamiento público, filtraciones convenientes y campañas en redes para dañar reputaciones sin esperar a la justicia», destacó el comunicado.

«Estamos frente a un informe preliminar, de entes auxiliares de la investigación, cuya filtración sólo da cuenta de los verdaderos móviles de la querellante. Por lo demás, su descontextualización resulta evidente. El mismo informe señala que no se acredita ninguna difusión, publicación efectiva ni intención maliciosa», agregó.

Es por ello que la agencia considera «extremadamente sospechoso y oportunista que, precisamente el día en que se ingresa la réplica a la contestación en la causa civil Rol C-6797-2025 del 15° Juzgado Civil de Santiago, surja esta noticia sesgada en la prensa».

«Esta coincidencia temporal deja en evidencia clara las intenciones manipuladoras de la contraparte: usar la filtración como arma de presión pública y mediática, en línea con sus campañas de desprestigio», destaca.

«La filtración viola gravemente la reserva investigativa y expone datos editados y parciales con el único fin de dañar. Hoy, nuestros abogados presentaron la réplica correspondiente en la causa civil por hostigamiento, exigiendo responsabilidad plena por acciones difamatorias y manipuladoras», añadió.

Es por ello, que la agencia solicita «a la opinión pública y a los medios no caer en esta trampa y esperar hechos probados en tribunales, no narrativas descontextualizadas y fabricadas por quien ha dicho públicamente que con cada una (presión) gana dinero.

La polémica estalló en 2025, mientras Maripán estaba concentrado con Chile tras disputar el encuentro frente a Paraguay y en vísperas del crucial encuentro con Ecuador, cuando Castillo, le acusó de intentar compartir videos íntimos sin consentimiento. EFE

jm/og