Marisol Schulz, directora de la Feria de libro de Guadalajara, Medalla de Oro de Barcelona

Barcelona, 18 feb (EFE).- La directora de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara (México), Marisol Schulz, recibió este miércoles la Medalla de Oro al mérito cultural del Ayuntamiento de Barcelona por contribuir a situar la capital catalana «como referente internacional en el ámbito del libro y la lectura».

En un acto celebrado en el Ayuntamiento de la capital catalana, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, dijo de la editora y gestora cultural: «Es una barcelonesa de corazón, que quiere a nuestra ciudad como si hubiera nacido en ella».

«Es hija de exiliados republicanos que de pequeña oía hablar el catalán de su madre valenciana, una profesional del mundo editorial que lidera el transatlántico literario que es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara», prosiguió el alcalde de Barcelona.

«Hoy más que nunca necesitamos más Ferias del Libro, más literatura, más cultura y más Marisol Schulz», afirmó.

Marisol Schulz (Ciudad de México, 1957) es una editora mexicana que cuenta con una larga trayectoria en la industria editorial.

Hija del exilio republicano español, la casa mexicana de su familia fue siempre un lugar de acogida de creadores españoles, muchos de ellos destacados artistas catalanes.

Se formó en la Universidad Autónoma de México, donde se licenció en Historia, y ha trabajado en editoriales como Plaza & Janés México y en el Grupo Santillana, donde desarrolló diferentes responsabilidades a sellos como Taurus y Alfaguara.

A lo largo de su carrera ha sido editora de autores como Mario Vargas Llosa, Arturo Pérez-Reverte, Carlos Fuentes, José Saramago y Homero Aridjis, entre otros.

En el año 2010, fue comisionada por la Universidad de Guadalajara para fundar y dirigir la Feria del Libro en Español de Los Ángeles.

Desde el 1 de abril de 2013, ejerce como directora general de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL). EFE

