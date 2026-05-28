Mark Carney apuesta por una «nueva alianza» con EEUU y por hacer «América grande de nuevo»

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Nueva York, 28 may (EFE).- El primer ministro canadiense, Mark Carney, apostó este jueves en Nueva York por una «nueva alianza» entre su país y Estados Unidos, y aseguró que «un Canadá fuerte ayudará a que América sea grande de nuevo».

Durante su intervención en un foro organizado en Manhattan por el Club Económico de Nueva York, Carney resaltó la relación que mantienen ambos países, marcada por la tensión desde que el presidente Donald Trump regresara a la Casa Blanca el año pasado.

Esta situación ha estado alimentada por la política arancelaria de Trump, que ha llevado al Gobierno canadiense a intentar reducir la dependencia que tiene con su país vecino y a fortalecer relaciones con otros actores internacionales como la Unión Europea (UE).

A esto se suma que el inquilino de la Casa Blanca ha manifestado en varias ocasiones su deseo de que Canadá se convierta en el estado número 51 de Estados Unidos, algo rechazado ampliamente por el Gobierno y la sociedad canadienses.

En este contexto, Canadá ha decidido «tejer una densa red de alianzas internacionales en el extranjero», lo que convierte a la nación en un país «mucho más fuerte, resiliente y menos dependiente», algo bueno no solo para Canadá, sino también para Estados Unidos, apuntó Carney.

«La fortaleza de Canadá contribuirá a que EE.UU. vuelva a ser grande. Un Canadá más fuerte es un mejor aliado y hará a América grande de nuevo», aseveró el mandatario, en un guiño al lema usado por Trump, ‘Make America Great Again’ (MAGA).

«Canadá y Estados Unidos han tenido sus diferencias a lo largo de los siglos, pero al final siempre las hemos superado porque compartimos valores e intereses comunes», agregó.

El canadiense recalcó, además, que Canadá proporciona a su vecino energía y minerales críticos como el níquel o el cobalto, por lo que puede convertirse «en el proveedor más fiable de EE.UU. para llevar alimentos asequibles a la mesa, fortalecer la economía nacional y satisfacer la demanda en auge de la inteligencia artificial».

Una nueva alianza Canadá-EE.UU.

Ahora que se acerca el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos (que se celebra el próximo 4 de julio), Carney abogó por que el futuro del país incluya «una nueva alianza con Canadá que reimagine la cooperación en sectores específicos que se enfrentan a profundos retos».

En esta nueva asociación Canadá sería un país «más fuerte, más seguro de sí mismo, que libera su enorme potencial y que es predecible, fiable y con principios en un mundo que es todo lo contrario», aseguró el primer ministro.

Carney también destacó en el foro que el mundo «se está volviendo más dividido y frágil», y reconoció que Estados Unidos está liderando «una época de ruptura» y «transformando todas sus relaciones comerciales».

Ante esta situación, Canadá ha marcado como uno de sus objetivos catalizar un billón de dólares de inversión en el país a lo largo de los próximos cinco años en sectores como la energía o el transporte, recordó. EFE

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