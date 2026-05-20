Mark Carney celebra la relación entre Canadá y España tras cenar con Felipe VI

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Toronto (Canadá), 20 may (EFE).- El primer ministro canadiense, Mark Carney, celebró la relación entre Canadá y España, que, dijo, «se remonta a siglos atrás», tras asistir en Ottawa a la cena de bienvenida que la gobernadora general, Mary Simon, ofreció la noche del martes a Felipe VI.

En un mensaje en sus redes sociales tras asistir a la cena ofrecida por Simon, que ejerce las funciones de jefa de Estado canadiense en representación del monarca británico, Carney dijo que «la relación entre Canadá y España se remonta a siglos atrás y hoy se ha convertido en una sólida asociación en comercio, seguridad y defensa».

«Es un honor dar la bienvenida esta noche en Ottawa a su majestad el rey Felipe VI junto a la gobernadora general Mary Simon», añadió Carney, quien acompañó el mensaje con una foto en la que aparece charlando de forma distendida con el monarca español junto a Simon.

Carney, cuya presencia en la cena de bienvenida a Felipe VI no había sido confirmada inicialmente, cambió el martes a última hora su agenda para asistir al encuentro en Rideau Hall, la residencia oficial de la gobernadora general en Ottawa.

Felipe VI llegó el martes a Ottawa para realizar una visita de trabajo de tres días a Canadá con un carácter eminentemente económico y comercial. El monarca está acompañado por el vicepresidente primero y ministro de Economía de España, Carlos Cuerpo, así como por una nutrida delegación de directivos de algunas de las principales empresas españolas.

Este miércoles, el jefe del Estado español asistirá en Toronto, el centro financiero del país, a un importante encuentro empresarial, además de participar en reuniones con inversores y en contactos con autoridades canadienses para fortalecer las relaciones comerciales bilaterales.

El jueves, antes de regresar a España, Felipe VI visitará Lakefield College School, donde cuando era príncipe estudió entre 1984 y 1985 el equivalente al Curso de Orientación Universitaria (COU), para reunirse con algunos de sus antiguos compañeros. EFE

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