Mark Mazower: El uso del antisemitismo del Gobierno israelí puede devaluar el término

Lucía Serrano

Madrid, 24 oct (EFE).- Las constantes acusaciones de «antisemitismo» de las autoridades israelíes hacia quienes critican sus acciones en Gaza preocupan al historiador Mark Mazower, que cree que el término puede «devaluarse» por el uso que hace del mismo el Gobierno de Benjamín Netanyahu, que puede perjudicar a las comunidades judías en otras partes del mundo.

En una entrevista a EFE con motivo de la publicación de su nuevo libro ‘Sobre el antisemitismo. Historia de una palabra’ (Editorial Crítica), Mazower explica que muchos países europeos han empezado a ignorar las acusaciones de antisemitismo por parte de Israel y, aunque asegura que «están en su derecho a hacerlo», teme que en el futuro se desoigan otras denuncias que sí estén fundamentadas.

Profesor en la Universidad de Columbia, confiesa que la «tremenda confusión» sobre lo que es el antisemitismo durante las acampadas a favor de Palestina, que ha tenido «muchas consecuencias perjudiciales», le motivó a escribir el libro.

«Parecía que esa palabra estaba cerrando la discusión política», señala sobre las acusaciones de antisemitismo, por lo que cree que es importante responder a una cuestión que provoca que la gente se sienta «incapaz» de discutir públicamente las acciones de Israel en Gaza por miedo a ser «malinterpretada».

Para el historiador, el antisemitismo es el prejuicio contra los judíos como un grupo étnico. «¿Qué tiene que ver eso con criticar a Israel?», se pregunta.

Devaluar el término como una moneda

Mazower argumenta que la estrategia del Gobierno israelí de acusar de antisemita a cualquiera que critique sus acciones «explota el capital histórico» de la memoria europea sobre lo que sucedió con los judíos durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Una consecuencia de este «claro uso instrumental de la Historia» puede ser que la gente deje de tomar en serio el antisemitismo real porque acabe creyendo que el término es siempre «una cortina de humo para disculpar las políticas israelíes».

«El concepto se devaluará como cualquier moneda que circula demasiado», alerta el historiador.

En este sentido, ve problemático que muchos gobiernos hayan aceptado «durante mucho tiempo» que la Administración israelí «hable como representante del resto de judíos» del mundo, cuyos intereses no tienen por qué ser los mismos.

Sobre la implicación de algunos países europeos en el Holocausto, se refiere al caso alemán, en el que, según el autor, el Gobierno interpreta que la «culpa» por haber participado en el exterminio de los judíos «implica que debe apoyar a Israel».

Sin embargo, Mazower cree que la Administración alemana podría extraer de ese remordimiento la necesidad de «ser conscientes de la vulnerabilidad de ciertos grupos étnicos o de los inmigrantes», y apunta a otra lección del Holocausto: «Siempre es posible que las minorías sean el blanco de ataques».

Las nuevas caras del antisemitismo

El profesor asegura que «la terrible situación en Gaza no va a terminar pronto», a la vez que existe la cuestión de Cisjordania, un problema que va a determinar «cada vez más» lo que la población entiende por antisemitismo.

Aunque subraya no ser un experto en el conflicto entre Israel y Palestina, en su libro invita a reflexionar sobre las implicaciones del antisemitismo como término en Oriente Medio.

Argumenta que la alianza entre EE.UU. e Israel favoreció que el fenómeno se extendiese en la región, donde hasta entonces no había existido: «La población empezó a atribuir las decisiones estadounidenses en apoyo a Israel al poder de los judíos», ejemplifica.

Admite que hay entidades judías que influyen en la política exterior de Washington, lo que no significa que todos los judíos tengan poder en todos los sectores, una distinción complicada ya que «mucha gente no está tan educada en estas diferencias» y acaba incurriendo en prejuicios antisemitas.

Aun así, deja claro que estos estereotipos que mucha gente sigue teniendo «no son una pieza importante en la visión política» de la población, como sí sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día muy pocos políticos centran sus programas en esta cuestión, afirma, ya que el antisemitismo sería «el suicidio electoral» en un mundo «post-Holocausto».

