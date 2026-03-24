Markwayne Mullin asume como secretario de Seguridad de EEUU en sustitución de Kristi Noem

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Washington, 24 mar (EFE).- El hasta ahora senador republicano Markwayne Mullin juró este martes el cargo de secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos en sustitución de Kristi Noem, quien fue cesada por el presidente, Donald Trump.

Mullin asume el cargo en un momento especialmente delicado, marcado por el caos en los aeropuertos derivado de la escasez de personal tras el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional, que se quedó sin fondos ante la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas en el Congreso. EFE

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