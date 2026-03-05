Marlaska: España es «un socio comprometido en todos los organismos en los que participa»

Bruselas, 5 mar (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, señaló este jueves que España ayudará en la defensa de sus aliados «siempre de conformidad al derecho internacional» y recordó que su país es «un socio comprometido en todos los organismos multilaterales en los que participa».

Preguntado a su llegada al Consejo de ministros del Interior de la Unión Europea en Bruselas sobre un hipotético apoyo militar a Chipre, Grande-Marlaska dijo que «todas las capacidades» de España «están a disposición» de los organismos multilaterales a los que pertenece.

«Todas nuestras capacidades están a disposición, lo ha dicho el presidente del gobierno, evidentemente de los organismos en los que formamos parte y siempre de conformidad al derecho internacional», dijo.

Además, Grande Marlaska recordó que España «participa en la OTAN y es uno los socios fiables» y que tiene «a más de 3.000 soldados (…) garantizando la seguridad del flanco oeste de la Unión Europea en los países bálticos» así como en el Líbano junto a las Naciones Unidas.

«El compromiso español es absolutamente permanente en todos los organismos a los que pertenecemos, eso sí, dentro del marco de la legalidad internacional. Vuelvo a decir, dentro de la legalidad internacional y del marco de los organismos a los que pertenecemos», dijo.

El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, señaló hoy en una entrevista en Radio Nacional de España que «se puede valorar» la opción de participar en una operación para defender a un socio europeo, como España ya ha hecho en otras ocasiones, pero otra cosa es la operación militar de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, dijo en una entrevista en la Cadena Ser que «una cosa son misiones de ataque y otra de defensa», preguntada también al respecto. EFE

