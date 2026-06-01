Marlaska aborda en Kiev el posible retorno a su país de varones ucranianos en edad militar

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Kiev, 1 jun (EFE).- El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, habló este jueves con su homólogo ucraniano, Igor Klimenko, de la petición formulada por Kiev a los Veintisiete para que tomen medidas que propicien el retorno a Ucrania de los varones ucranianos en edad militar que no han cumplido sus obligaciones legales con el Ejército de su país y se acogen por la guerra a la protección temporal de la Unión Europea (UE).

«Hemos hablado también de este tema», dijo Marlaska al ser preguntado al respecto por EFE.

El ministro español confirmó que la cuestión se tratará este jueves en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la UE, abogó por que los titulares del ramo mantengan «una postura común» que garantice la protección de estos ucranianos desplazados, dé un nuevo impulso a su integración en los países que les acogen y facilite el retorno «siempre que sea voluntario».

«Ningún ucraniano o ucraniana se va a quedar sin protección en ningún Estado miembro de la Unión Europea», afirmó Marlaska.

La ley marcial ucraniana prohíbe actualmente la salida del país a los varones ucranianos de entre 25 y 60 años de edad, de modo que puedan ser llamados a filas si son considerados aptos para ir al Ejército.

Cientos de miles de varones ucranianos en edad militar han conseguido huir del país y muchos de ellos han encontrado refugio en países de la UE.

El canciller alemán, Friedrich Merz, prometió en abril al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, apoyo de Berlín a Kiev para facilitar el retorno de esa categoría para reducir las salidas ilegales de varones movilizables del país.

Ucrania necesita movilizar a más soldados para seguir haciendo frente a la invasión rusa.

Más de cinco millones de ucranianos, en su mayoría mujeres y niños, gozan hasta marzo de 2027 de protección temporal en la UE.

España ofrece este estatuto legal a casi 267.000 ciudadanos ucranianos.

Los ministros del Interior de la UE abordarán en sus próximas reuniones fórmulas para extender esta figura legal para adaptarla a la situación actual e intentar dar respuesta a las peticiones de Ucrania sobre sus evasores militares sin comprometer derechos ya ofrecidos. EFE

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