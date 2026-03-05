Marlaska dice que la regularización de migrantes se hace «con garantías de seguridad»

Bruselas, 5 mar (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sostuvo este jueves en Bruselas que sus socios en la Unión Europea (UE) saben que la regularización de migrantes anunciada por el Gobierno de España a finales de enero «se hace con garantías de legalidad y seguridad» para su conjunto.

«Creo que todos los socios saben realmente que esta regularización emprendida por el Gobierno de España obedece a la necesidad de la protección de los derechos de personas que ya están con nosotros y que se va a hacer con todas las garantías de legalidad y de seguridad para el conjunto de los Estados miembros», dijo a su llegada al Consejo de ministros de Interior de la UE.

Con respecto al espacio Schenghen, manifestó que es «uno de los hitos» de Europa que se debe «mantener y defender», así como «recuperar ese Schengen de protección de nuestras fronteras exteriores».

«Nosotros estamos preocupados porque al día de hoy eso no es una realidad pero siempre lo pondremos encima de la mesa y trabajaremos al respecto. Yo creo que cada vez con el apoyo de más Estados miembros en ese sentido», añadió.

Por último, sobre Europol, aseveró que es «una agencia esencial que ha crecido pero ha crecido en eficacia dentro del marco de la UE en la cooperación, en la coordinación, en la lucha contra el terrorismo y contra la criminalidad organizada». EFE

