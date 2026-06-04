Marlaska dice que no ha tenido «ningún conocimiento» de presiones a agentes de la UCO

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Luxemburgo, 4 jun (EFE).- El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, dijo este jueves que no ha tenido «ningún conocimiento de ninguna intromisión» de mandos de la Guardia Civil sobre agentes de la UCO, y defendió la «plena honestidad» de la directora del cuerpo, Mercedes González.

«Vuelvo a decir que no he conocido, y si las hubiera conocido no las hubiera tolerado. Lo que sí me consta, vuelvo a decir, es la plena honestidad de la directora de la Guardia Civil», dijo Marlaska este jueves a su llegada al consejo de ministros de Interior de la Unión Europea en Luxemburgo.

Recientemente, Marlaska, negó a preguntas de los periodistas que la directora de la Guardia Civil haya mantenido alguna reunión ni con la exmilitante socialista Leire Díez ni con «cualquier otra» persona de las investigadas en la causa abierta por el juez Pedraz por el uso de fondos del PSOE para desbaratar actuaciones judiciales o policiales contra este partido y el Gobierno. EFE

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