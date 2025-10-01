The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Marlaska y la comisaria de Gestión de crisis abordan cómo reforzar prevención de incendios

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Bruselas, 1 oct (EFE).- El ministro español de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la comisaria europea de Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, hablaron este miércoles en Bruselas de los incendios del pasado verano en España y de la manera de reforzar la prevención.

Así lo indicó la comisaria tras esa reunión en un mensaje publicado en una red social.

«Buen encuentro sobre la nueva propuesta del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea (UCPM por sus siglas en inglés) con el ministro Fernando Grande-Marlaska. Analizamos los incendios forestales de este verano y cómo fortalecer la prevención, la preparación y la respuesta a las crisis intersectoriales con efectos en cascada, a medida que las amenazas y los riesgos continúan intensificándose», dijo la comisaria.

Por su parte, el Ministerio del Interior de España indicó, en la misma red social, que el Mecanismo Europeo de Protección Civil fue el «principal asunto del encuentro mantenido en la sede de la Comisión Europea».

Ese instrumento fue creado hace más de dos décadas para facilitar el despliegue de ayuda mutua entre los socios de la UE y en otras partes del mundo en casos de desastres naturales, crisis sanitarias o conflictos.

El pasado agosto, el Gobierno español recurrió por primera vez al el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea con el objetivo de hacer frente a los incendios en España, que afectaron a más de 300.000 hectáreas. EFE

mb/rja/pddp

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR