Marlaska y la comisaria de Gestión de crisis abordan cómo reforzar prevención de incendios

Bruselas, 1 oct (EFE).- El ministro español de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la comisaria europea de Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, hablaron este miércoles en Bruselas de los incendios del pasado verano en España y de la manera de reforzar la prevención.

Así lo indicó la comisaria tras esa reunión en un mensaje publicado en una red social.

«Buen encuentro sobre la nueva propuesta del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea (UCPM por sus siglas en inglés) con el ministro Fernando Grande-Marlaska. Analizamos los incendios forestales de este verano y cómo fortalecer la prevención, la preparación y la respuesta a las crisis intersectoriales con efectos en cascada, a medida que las amenazas y los riesgos continúan intensificándose», dijo la comisaria.

Por su parte, el Ministerio del Interior de España indicó, en la misma red social, que el Mecanismo Europeo de Protección Civil fue el «principal asunto del encuentro mantenido en la sede de la Comisión Europea».

Ese instrumento fue creado hace más de dos décadas para facilitar el despliegue de ayuda mutua entre los socios de la UE y en otras partes del mundo en casos de desastres naturales, crisis sanitarias o conflictos.

El pasado agosto, el Gobierno español recurrió por primera vez al el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea con el objetivo de hacer frente a los incendios en España, que afectaron a más de 300.000 hectáreas. EFE

