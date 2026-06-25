Marquinhos: «Vinícius está tomando las riendas de Brasil»

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Miami (EE.UU.), 24 jun (EFE).- El defensa brasileño Marquinhos destacó este miércoles a su compañero Vinícius Junior como un referente en la selección, y señaló que «está tomando las riendas» tras su doblete en la victoria contra Escocia por 0-3.

«Nos alegra muchísimo tener a un jugador así, con la calidad de ‘Vini’, que ya ha demostrado lo decisivo que es y cuánto le gustan los partidos grandes. Ahora es cada vez más experimentado, entiende mejor su lugar en la selección brasileña. Realmente está tomando las riendas y siendo muy decisivo para nosotros. Queremos que continúe así», dijo el central del Paris Saint-Germain en zona mixta.

Marquinhos también celebró el primer puesto del grupo, logrado con el triunfo ante Escocia, aunque resaltó que «el trabajo no está hecho».

«Tenemos que mantener la ambición y el hambre para seguir trabajando. Ahora comienza una competición completamente nueva; vamos a enfrentar a equipos de una calidad aún mayor, de más alto nivel, y los detalles van a ser todavía más importantes. Estamos listos: cada partido a partir ahora será una final», expuso.

Brasil jugará los dieciseisavos de final el próximo lunes en Houston ante el segundo clasificado del grupo F, que probablemente sea el vencedor del partido entre Suecia y Japón.

En ese encuentro será importante el apoyo de la afición brasileña, a la que Marquinhos agradeció por «el cariño recibido en todas las ciudades» que Brasil ha visitado en lo que va de Mundial.

«Sabemos que estamos bien representados fuera de la cancha, así que no podemos hacer menos dentro del campo. Tenemos que contagiarnos de esa energía de ellos»; sentenció. EFE

hbc/gbf

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