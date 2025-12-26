Marruecos activa la alerta naranja por lluvias, nieve y fuertes vientos hasta el domingo

The Swiss voice in the world since 1935
1 minuto

Rabat, 26 dic (EFE).- La Dirección General de Meteorología de Marruecos emitió este viernes una nueva alerta naranja por fuertes lluvias, nevadas, vientos intensos y tiempo frío que afectarán a varias provincias del país hasta el próximo domingo.

El aviso señala que se registrarán chubascos localmente fuertes, a veces tormentosos, en provincias atlánticas como Rabat, Casablanca y El Yadida, que comenzarán este viernes y se prolongarán, según las zonas, hasta la noche del domingo.

El organismo prevé importantes nevadas en el Alto y Medio Atlas, en el centro y el sur, y en las montañas del Rif, en el norte, con espesores estimados de entre 20 y 40 centímetros por encima de unos 1.500 metros de altitud.

Estas nevadas comenzarán en la madrugada del sábado y continuarán hasta el domingo.

El boletín advierte de rachas de viento fuertes, de entre 75 y 85 kilómetros por hora, que soplarán principalmente el sábado sobre las regiones atlánticas entre El Yadida y Safi, con posibles repercusiones en la circulación vial y marítima.

Asimismo, anuncia un episodio de tiempo frío, con temperaturas mínimas comprendidas entre -7 y -3 grados en varias provincias de montaña situadas en el centro y el sur del país, desde este viernes y hasta el domingo.

La advertencia se produce después de un temporal que afectó a varias regiones del país y que el día 14 de este mes causó al menos 37 muertos por inundaciones en Safi, en el suroeste, además de importantes daños materiales. EFE

ms/acm

