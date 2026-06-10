Marruecos activa la Operación Marhaba para recibir a más de 2,5 millones de emigrantes

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Rabat, 10 jun (EFE).- Marruecos inicia este miércoles, la operación Marhaba (Bienvenido en árabe), conocida en España como la Operación Paso del Estrecho (OPE), para recibir a los más de 2,5 millones de marroquíes que viven en el extranjero y regresan a su país durante el verano.

La Fundación Mohamed V para la Solidaridad, organizadora de la iniciativa, anunció que desplegará de forma simultánea el sistema de recepción en Marruecos, Francia, España e Italia, en una operación que se prolongará hasta el próximo 15 de septiembre.

El dispositivo contará con 26 puntos de acogida, veinte de los cuales se encuentran en Marruecos repartidos entre puertos, aeropuertos, zonas de descanso y puestos fronterizos.

Entre ellos figuran los puertos de Tanger Med, Tanger Ciudad, Alhucemas y Nador Beni Nsar, en el norte, así como los aeropuertos de ciudades como Casablanca, Agadir, Fez, Marrakech y Tánger.

También incluye, por segundo año consecutivo, los aeropuertos de El Aaiún y Dajla, en el Sáhara Occidental.

En el extranjero, estarán habilitados seis espacios de acogida: tres en España, en los puertos de Motril, Almería y Algeciras (sur); dos en Francia, en Sète y Marsella; y uno en Génova (Italia).

La Fundación indicó que cerca de 1.400 personas entre trabajadores sociales, médicos, personal paramédico y voluntarios, participarán en el operativo para acompañar y asistir a los viajeros durante los tres meses de la campaña.

El dispositivo incluye además un servicio de asistencia telefónica disponible las 24 horas durante los siete días de la semana mediante números nacionales e internacionales.

En 2025, más de 2,7 millones de marroquíes cruzaron las fronteras para llegar a su país, lo que representó un incremento de más del 10% respecto al año anterior, según cifras oficiales del país magrebí. EFE

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