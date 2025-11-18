Marruecos acuerda la compra de diez helicópteros militares Airbus H225M en Dubai Airshow

El Cairo, 18 nov (EFE).- Marruecos firmó este martes en el evento de industria aeroespacial Dubai Airshow un contrato con Airbus Helicopters para adquirir diez helicópteros H225M, que se sumarán a la flota de la fuerza aérea marroquí como vehículos de búsqueda y rescate en combate.

En un comunicado emitido tras el cierre del acuerdo, la empresa europea se congratuló de que el país norteafricano decidiera sustituir su antigua flota de helicópteros Puma, con más de 40 años de servicio, por el H225M, último modelo de la familia Super Puma/Cougar.

El director general de Airbus Helicopters, Bruno Even, destacó la colaboración durante décadas entre la empresa y el Reino de Marruecos y declaró que «este pedido consolida la reputación del H225M como el helicóptero preferido para operaciones de búsqueda y rescate en combate y operaciones especiales en todo el mundo».

Los H225M estarán equipados con una instalación de doble cabrestante, un foco de búsqueda y un sistema electroóptico Safran Euroflir 410, y además podrán transportar ametralladoras y un sistema de guerra electrónica para su autoprotección.

Se trata de un modelo de helicópteros que también emplean en el ámbito militar países como Francia, Hungría, Países Bajos, México, Brasil, Kuwait, Irak o Singapur.

El acuerdo también incluye un paquete de asistencia que Airbus Helicopters ofrecerá a la fuerza aérea marroquí a través del centro de servicios de mantenimiento, reparación y revisión que la empresa tiene proyectado en el país norteafricano desde 2024.

Esta compra por parte de Marruecos se suma a su adquisición de un primer lote de seis helicópteros de combate estadounidenses Apache AH-64E en marzo de este año y se encuadra dentro del aumento del 6,9 % del presupuesto para la industrialización militar y la compra y mantenimiento de armamento en el año 2025. EFE

