Marruecos amarga el debut de Ancelotti en un Mundial, punto histórico para Catar

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Marruecos amargó el debut de Carlo Ancelotti en un Mundial y se llevó un punto ante un Brasil que desea enterrar casi un cuarto de siglo sin ganar la Copa del Mundo, en una jornada del sábado en el Mundial de Norteamérica en la que Catar logró su primer punto histórico en el torneo al empatar 1-1 en el descuento ante Suiza.

En uno de los duelos más esperados de la primera fase del Mundial, y el único en el que se medirán dos Top-10 en la clasificación FIFA, el delantero del Real Madrid Vinícius Jr. rescató al que fuera su técnico en la capital española.

El atacante merengue evitó un bochorno para la Seleção en el MetLife Stadium en East Rutherford, a las afueras de Nueva York, al empatar la contienda en el minuto 32 con un bonito derechazo inatajable para Yassine Bounou.

Su tanto significó un grito de alivio para los miles de aficionados verdeamarelos que ocuparon la mayoría de los 80.663 butacos del recinto, que albergará la final del 19 de julio.

Los africanos habían silenciado la casa de los New York Giants y New York Jets, de la NFL, con un tanto de vaselina de Ismael Saibari diez minutos antes.

Carletto dirigió de traje azul, chaleco y corbata, en pleno verano estadounidense, su primer partido en una Copa del Mundo tras una notable carrera como entrenador de gigantes como Real Madrid, Bayern de Múnich y AC Milan.

– Neymar en el banquillo –

En Estados Unidos, donde el país del fútbol alcanzó su cuarto título mundial en 1994, además se convirtió a los 67 años en el primer extranjero en comandar a los compatriotas de Pelé en la máxima cita del balompié.

El lesionado Neymar, artillero histórico del Scratch, con 79 goles, observó inquieto a sus compañeros desde el banquillo del MetLife Stadium, el recinto en el que debutó con gol como internacional en 2010, pero se espera que pueda estar disponible para el próximo partido contra Haití.

Donde sí ganó Brasil, y por goleada, fue en las gradas, ya que la amplia mayoría de los aficionados apoyaban a la verdeamarela, entre ellos , entre ellos el exastro del football americano Tom Brady y los campeones mundiales Romário, Bebeto, Cafu y Dunga.

Horas antes, miles de torcedores inundaron de buena mañana el centro de Nueva York, vestidos con la casaca amarilla, y mostrando a los neoyorkinos lo que es el «soccer».

– Punto histórico –

Por el momento, Catar ya vivió un sábado histórico para su fútbol, con su primer punto en un Mundial, después de haber perdido los tres partidos en su única participación anterior, la cita en la que fue anfitrión en 2022.

El equipo del emirato estuvo a punto de caer de nuevo pero un autogol del suizo Miro Muheim en el 90+4′ permitió equilibrar un partido en el que los europeos se habían adelantado en el 17′ gracias a Breel Embolo, que transformó el primer penal del Mundial 2026.

El entrenador español Julen Lopetegui, despedido hace ocho años a unos días del debut con España en Rusia 2018, pudo por fin dirigir a una selección en el torneo más importante del fútbol y lo hizo además quedando con un buen sabor.

Catar se permite soñar incluso con cotas más altas, en un Grupo B donde todo está abierto, ya que la coanfitriona Canadá y Bosnia-Herzegovina también igualaron 1-1 en su partido del viernes.

– Haití vuelve a la élite –

Con nuevas polvaredas en el ambiente, Haití regresa a un Mundial por primera vez en 52 años, tras su única participación en Alemania 1974. Entonces, cayó en la primera ronda sin puntuar.

El país más pobre de América cierra la fecha del Grupo C contra Escocia en Boston.

Devastada por la violencia de las pandillas, el caos político y la pobreza, la isla caribeña está esperanzada en que su selección, de pocos quilates, tenga una presentación digna que la embellezca frente al mundo.

Mientras, otras selecciones siguen ultimando su debut para los próximos días y la defensora del título, Argentina, completó este sábado su plantel con la llegada a su concentración de Kansas City del defensa Marcos Senesi, llamado a última hora en reemplazo del lesionado Leonardo Balerdi.

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