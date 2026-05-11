Marruecos anuncia que halló el cuerpo de un soldado de EEUU desaparecido en unos ejercicios

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El cuerpo de uno de los dos estadounidenses dados por desaparecidos en el sur de Marruecos durante ejercicios militares fue hallado tras una semana de búsqueda, anunció el domingo el ejército marroquí.

«Las operaciones de búsqueda intensivas (…) junto con las fuerzas estadounidenses permitieron recuperar (en el mar)» el cuerpo de «uno de los dos soldados estadounidenses», indicaron las Fuerzas armadas reales (FAR) en Facebook.

Según las investigacione, se trataría del teniente Kendrick Lamont Key Jr.

Dos soldados habían desaparecido el 2 de mayo en una zona de acantilados en Cabo Draa, en la región de Tan-Tan, a orillas del océano Atlántico durante un ejercicio militar multinacional conjunto.

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