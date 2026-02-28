Marruecos condena ataque iraní contra Emiratos, Baréin, Catar, Kuwait, Jordania y A. Saudí

1 minuto

(Actualiza la nota EX6265 con la condena al ataque iraní contra Arabia Saudí)

Rabat, 28 feb (EFE).- Marruecos condenó este sábado en los «términos más enérgicos» el «flagrante» ataque iraní con misiles contra los territorios de varios países «hermanos», entre ellos Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Catar, Kuwait, Jordania y Arabia Saudí.

En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, emitido por la agencia oficial MAP, Rabat califica este ataque de «flagrante violación de la soberanía nacional» de estos Estados, «intromisión inaceptable en su seguridad» y «amenaza directa a la estabilidad de la región».

La misma fuente añade que Marruecos «reafirma su total solidaridad» con estos países «en todas las medidas legítimas que adopten para responder a este ataque, proteger su seguridad, la tranquilidad de sus ciudadanos y residentes».

La Guardia Revolucionaria iraní confirmó este sábado que ha lanzado ataques contra bases estadounidenses situadas en Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos como represalia por los bombardeos de Estados Unidos e Israel, además de haber enviado misiles contra territorio israelí que sobrevolaron Jordania.

Según la agencia iraní Mehr, Irán lanzó ataques con misiles simultáneamente a la mayor base en la región -la de Al Udeid en Catar-, a la de Al Salem en Kuwait, la de Al Dhafra en EAU y al cuartel general de la Quinta Flota de la Armada estadounidense en Baréin. EFE

ms/mgr