Marruecos condena el ataque israelí en Doha y respalda a Catar

Rabat, 9 sep (EFE).- Marruecos condenó la violación de la soberanía de Catar y se solidarizó con este país árabe tras el ataque israelí perpetrado este martes contra edificios en Doha, donde se celebraba una reunión de dirigentes del grupo islamista palestino Hamás.

En un comunicado difundido por la agencia oficial MAP, el Ministerio marroquí de Exteriores expresó su «solidaridad total» con Catar frente a «cualquier amenaza que ponga en riesgo su seguridad, la integridad de su territorio o la tranquilidad de sus ciudadanos y residentes».

Israel y Marruecos restablecieron lazos diplomáticos en diciembre de 2020, en un acuerdo a tres bandas por el que el expresidente estadounidense Donald Trump reconoció a cambio la soberanía marroquí sobre el territorio del Sáhara Occidental.

El Ejército de Israel atacó este martes Catar, según confirmó el Ministerio de Exteriores catarí, acción que se produjo «contra edificios residenciales que albergaban a varios miembros del buró político» de Hamás en Doha, sin identificar quiénes eran.

Fuentes de Hamás indicaron a EFE que la delegación negociadora de Hamás blanco del bombardeo, encabezada por Khalil al Hayya, sobrevivió al ataque, que se produjo cuando los militantes palestinos estaban reunidos para discutir la propuesta estadounidense de alto el fuego en la Franja de Gaza.

El Ejército israelí aseguró, por su parte, que se trató de un «ataque preciso» dirigido contra la cúpula del grupo palestino, que gobierna Gaza y cuyo brazo armado participó en el asalto del 7 de octubre de 2023 contra Israel.

Esta acción se produce el mismo día en el que el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó que Israel ha aceptado la última propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, para un alto el fuego en Gaza, bajo las condiciones de que liberen a todos los rehenes en la Franja y que Hamás deponga las armas.

Catar, principal mediador para la tregua en Gaza junto a Egipto y Estados Unidos, alberga el buró político de Hamás en su capital. EFE

