Marruecos conmemora la relación ininterrumpida con EE.UU. en su 250 aniversario

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Washington, 2 jul (EFE).- La agencia de noticias marroquí MAP organizó este jueves en Washington un coloquio en el que se recordó cómo el sultán Mohamed III fue el primer mandatario extranjero en reconocer hace 250 años la independencia de Estados Unidos y que sirvió para agradecer el respaldo de la Administración Trump al plan de soberanía de Rabat sobre el Sáhara Occidental.

«Nuestra relación con Estados Unidos nunca ha sido transaccional; siempre fue estratégica desde el comienzo», aseguró el embajador marroquí en Washington, Youssef Amrani, al valorar el tratado de Paz y Amistad de Marruecos con Estados Unidos, el tratado internacional continuado con más recorrido de la historia del país norteamericano.

El sultán Mohamed III fue el primer mandatario extranjero en reconocer al EE.UU. independiente surgido en 1776 al abrir los puertos y garantizar paso seguro a los navíos de bandera de este país, que el 4 de julio celebra su aniversario 250 .

«A lo largo de momentos y eras diferentes, cambios de administraciones y transformaciones geopolíticas, nuestra asociación ha demostrado un grado de continuidad excepcional», expresó Amarani en la apertura del coloquio MAP Town Hall de la agencia árabe magrebí de prensa.

El embajador marroquí subrayó la importancia del «histórico reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre su Sáhara (Occidental)» en 2020 durante el primer mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

«El reconocimiento por parte del presidente Trump de la soberanía marroquí del Sáhara marcó uno de los hitos diplomáticos más importantes de nuestra historia bilateral», apuntó Amrani.

Así mismo, el diplomático recordó la suma de Rabat a los Acuerdos Abraham promovidos por Trump para normalizar relaciones entre países árabes e Israel, la existencia de su acuerdo comercial bilateral y la alianza estratégica en materia de defensa como aliado no miembro de la OTAN.

El presidente de la agencia MAP, Fouad Arif, subrayó el hecho de que Marruecos fuera el primer país en reconocer diplomáticamente a Estados Unidos, lo que marcó el inicio de una relación «que ha evolucionado constantemente y que continúa siendo especialmente constante en sus cimientos».

Arif también remarcó la «consecuente» decisión de la Administración Trump de reconocer el derecho de soberanía sobre la excolonia española.

La Administración Trump en este segundo mandato ha apoyado el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental y ha facilitado rondas de negociaciones con Argelia, Mauritania y el Frente Polisario para encontrar una solución al conflicto en la región. EFE

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