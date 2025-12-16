Marruecos considera que la quema de una mezquita en Cataluña no refleja un clima xenófobo

3 minutos

Rabat, 16 dic (EFE).- El ministro marroquí de Asuntos Exteriores, Naser Burita, aseguró que los supuestos ataques racistas registrados recientemente en España, como la quema de una mezquita en Cataluña en julio pasado, «no reflejan la existencia de un clima general hostil hacia los extranjeros» en el país.

Burita añadió que incluso en los casos en los que se han registrado algunas manifestaciones racistas, las reacciones frente a estos actos se han caracterizado, en la mayoría de las ocasiones, por el «rechazo y la condena desde sus inicios».

El jefe de la diplomacia marroquí respondió así en una carta, a la que EFE tuvo acceso este martes, a una pregunta de Khalid Satti, diputado de la Unión Nacional del Trabajo en Marruecos en la Cámara de Consejeros (cámara alta del Parlamento).

El parlamentario marroquí citó como ejemplo de prácticas hostiles hacia los migrantes el incendio de una mezquita en la población de Piera (Barcelona) el pasado 12 de julio, en el que los Mossos d’Esquadra apreciaron indicios de que podría haber sido provocado y que se investiga como un delito de odio.

Sin embargo, Burita añadió en su carta que la Embajada de Marruecos en Madrid vela, en estrecha coordinación con los distintos consulados del país magrebí en España, por interactuar de manera «directa e inmediata» ante todas las formas de agresión de carácter racista que puedan dirigirse contra ciudadanos marroquíes.

Añadió que, en caso de denuncia de agresiones, la misión diplomática marroquí en España se esfuerza por llevar a cabo «todas las gestiones e intervenciones necesarias para salvaguardar los derechos de las personas afectadas y preservar su dignidad».

Explicó que la intervención de los servicios consulares marroquíes incluye «el acompañamiento de las víctimas de estas prácticas y su apoyo en todas las etapas que deban adoptarse, además de la comunicación con las autoridades competentes del lugar de residencia».

El ministro añadió que su departamento activa los mecanismos de consulta y coordinación bilateral, cuando procede, para instar a los gobiernos de los países de acogida a adoptar las medidas preventivas y disuasorias necesarias frente a los actos de odio y racismo.

Aseguró que las prácticas racistas contra los inmigrantes en general se deben a percepciones basadas en información engañosa sobre el otro y en la falta de valores de convivencia.

Lamentó que el discurso de la extrema derecha continúe construyendo sus mensajes electorales sobre una «agenda hostil» hacia los extranjeros, especialmente hacia los marroquíes, «aprovechando algunos prejuicios que considera aún influyentes en el electorado español y que despiertan sus temores».

El pasado día 4, Burita destacó en una entrevista con EFE «el momento inédito» que atraviesan las relaciones entre su país y España, tras la Reunión bilateral de Alto Nivel (RAN) celebrada ese mismo día en Madrid.

Asimismo, subrayó que este nivel de vínculos bilaterales, «sin igual en nuestra historia», se refleja en ámbitos como la lucha contra el terrorismo, el control de la inmigración irregular y los intercambios económicos y las inversiones. EFE

ms/mar/ah