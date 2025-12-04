Marruecos destaca «el momento inédito» de la relaciones con España

Madrid, 4 dic (EFE).- El ministro marroquí de Exteriores, Naser Burita, destacó este jueves «el momento inédito» de las relaciones entre su país y España, tras la Reunión de Alto Nivel (RAN) que mantuvieron los gobiernos de ambos países hoy en Madrid.

Burita, en una entrevista con EFE, pidió «soluciones imaginativas» para algunos de los principales puntos pendientes entre Madrid y Rabat, como la petición marroquí de gestionar el espacio aéreo del Sáhara Occidental y la discusión en marcha sobre la delimitación de la frontera marítima en el espacio al suroeste de las islas Canarias y al oeste del Sáhara.

Resaltó el nivel de la relación bilateral, «sin igual en nuestra historia», en cuestiones como la lucha antiterrorista, el control de la inmigración irregular, los intercambios económicos o las inversiones, con «cifras impresionantes».

«España es el primer socio económico de Marruecos. La cooperación en seguridad es ejemplar, la cooperación en materia de emigración es eficaz», subrayó.

Burita insistió en que «la relación es un modelo entre las dos orillas del Mediterráneo», algo que atribuyó al «compromiso» del rey Mohamed VI y del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Por todo ello, dijo que Marruecos considera a España como un «socio de referencia», por lo que la reunión de hoy, la decimotercera de alto nivel entre ambos gobiernos, «era una ocasión para celebrar», con la firma de 14 nuevos acuerdos y la identificación de nuevos ejes de cooperación sectorial para el futuro.

También destacó que la cita de hoy fue «un éxito» tanto «por el contexto como por el contenido».

Burita valoró especialmente que «la posición española sobre el Sáhara» Occidental ha sido «un elemento importante en esta evolución».

«Los medios políticos que buscan contaminar esta relación han tenido hoy la mejor respuesta con el exitoso ejercicio de nuestra relación bilateral», afirmó.

Sobre el espacio aéreo del Sáhara, que actualmente está gestionado por España, consideró «anacrónico» que un avión que realiza un vuelo de Marrakech a El Aaiún o Dajla (en el Sáhara) esté bajo la supervisión de una torre de control española durante parte del trayecto, más aún en cuanto que la seguridad de la aeronave depende de Marruecos.

Y sobre la discusión sobre las fronteras marítimas, donde Marruecos reclama ampliar su Zona Económica Exclusiva (ZEE) al suroeste de las islas Canarias, en un área donde hay importantes reservas de cobalto, telurio y tierras raras, señaló que es una cuestión que afecta «a todo el espacio marítimo atlántico».

En ambos casos, el titular marroquí de Exteriores confió en que se pueden encontrar «soluciones imaginativas» que «preserven los intereses de España y que tengan en cuenta las realidades y los derechos de Marruecos». EFE

