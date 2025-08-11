The Swiss voice in the world since 1935

Marruecos detiene a un joven por sus vínculos con el grupo terrorista Estado Islámico

Rabat, 11 ago (EFE).- Los servicios de seguridad marroquíes detuvieron en el centro del país a un hombre por sus supuestos vínculos con el grupo yihadista Estado Islámico (EI), informó este lunes en un comunicado la Oficina Central de Investigaciones Judiciales (BCIJ, servicio antiterrorista).

La operación, llevada a cabo este domingo a partir de información de inteligencia facilitada por la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST), permitió arrestar a este joven de 18 años en la población de El Amarna, provincia de Settat.

Según las primeras investigaciones, el sospechoso «mostraba interés por la fabricación de explosivos y cinturones bomba», y probablemente planeaba cometer atentados con el objetivo de poner en grave riesgo la seguridad de las personas y el orden público», precisa la nota.

El comunicado añade que el detenido mantenía contacto con un dirigente norteafricano del EI, de quien habría recibido instrucciones para ejecutar un proyecto terrorista en Marruecos, así como material y publicaciones sobre la fabricación de explosivos.

Las pesquisas preliminares también revelaron que difundía en «plataformas mediáticas» contenidos sobre las acciones terroristas del EI y otros que incitaban a la comisión de actos subversivos.

El individuo fue puesto bajo custodia preventiva y trasladado a la sede del BCIJ, en las afueras de Rabat, para continuar con las investigaciones bajo la supervisión de la Fiscalía especializada en casos de terrorismo.

Las autoridades tratan ahora de esclarecer los detalles de los planes que se le atribuyen y de identificar posibles cómplices dentro y fuera de Marruecos, concluye el comunicado. EFE

