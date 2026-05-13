Marruecos detiene a un yihadista en el Sáhara Occidental por planear ataques

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Rabat, 13 may (EFE).- La Policía de Marruecos detuvo a un extremista de 22 años, leal al denominado Estado Islámico (EI o Daesh), en la ciudad de Dajla, en el extremo sur del Sáhara Occidental, por planear atentados, informó este miércoles la Oficina Central de Investigaciones Judiciales (BCIJ, órgano antiterrorista).

El BCIJ explicó en un comunicado que el sospechoso, arrestado este martes, planeaba ataques que «pondrían en riesgo la seguridad de personas y el orden público», y que fue detenido en base de información proporcionada por la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST, inteligencia interna).

La operación resultó, según la nota, en el decomiso de soportes electrónicos y armas blancas, entre ellas cuchillos y navajas de varios tamaños, además de «uniformes paramilitares».

El comunicado no especificó los blancos que el extremista pretendía atacar, pero precisó que su detención por la policía judicial de Dajla se enmarca en las operaciones de seguridad para «enfrentar y neutralizar» la amenaza terrorista.

Asimismo, indicó que el sospechoso fue puesto bajo custodia policial a la espera de su traslado al BCIJ, cuya sede se encuentra en Salé (cerca de Rabat), para investigaciones bajo supervisión del fiscal antiterrorista, con el fin de esclarecer sus actividades extremistas y posibles vínculos con redes terroristas. EFE

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